Posted by admin

两大因素决定佐科威能否连任印尼总统

【联合早报网】分析员指出，印度尼西亚总统佐科威（Joko Widodo）的任期已经过了一半，虽然他自上任后兑现了不少竞选承诺，但佐科威若想在两年后寻求连任，还得看他是否能遏止强硬派伊斯兰分子及宗派主义扩散。

最近，佐科表明绝不允许任何人或组织破坏印尼的世俗化和多元主义，并下令解散激进组织“伊斯兰解放党”（Hizbut-Tahrir简称HTI），以及向强硬派穆斯林组织“伊斯兰捍卫者阵线”（FPI）头目里兹克·西合（Rizieq Shihab）发出通缉令，显示佐科威开始采取更严厉手段来对付极端分子。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院访问研究员德亚斯（Deasy Simandjuntak）在亚洲新闻台网站发表的评论中指出，佐科威当初在竞选总统时承诺，他一定会为国家制定新的经济秩序和改善人民的生活等。他更大胆地保证将在任期内把经济增长提高至7%。

上任1000天，佐科虽然还无法兑现所有的承诺，但最起码其政府推出的经济改革已经开始见效。

佐科威政府经改表现出色

德亚斯说，虽然印尼目前的经济增长只有5%，距离佐科威的7%目标还有好一段距离，但印尼的贫穷率已经从2013年的13.3%下跌至2016年的10.7%。此外，印尼的失业率仅有5.33%，是自1999年以来最低。

佐科威政府也大大改善了财政状况，他所推出的税务特赦计划（Tax Amnesty）为印尼税收状况扭转乾坤。据报道，今年申报的资产多达1209万亿印尼盾（约1049亿新元），远比佐科威政府预料的392万亿印尼盾还要多。也难怪摩根大通将佐科威政府的税务特赦计划形容为全球最成功资金返归计划之一。此外，佐科威政府在削减燃料补贴后，为国库另添230万亿盾。

国库充盈意味着佐科政府能增加基建预算，印尼在2017年的基建预算达347万亿盾，比2014年的178万亿盾多了整整一倍。如今佐科威政府正在印尼各地建造更多道路，以改善国内链接减少运输费，尤其是在加里曼丹省、巴布亚省和东努沙登加拉省等边陲地区。

不过批评者指出，由于基建项目都是长远投资，这些计划已经导致佐科威政府负债1.067万亿盾。另外，今年的通胀率导致电费增加和一些食品价格上涨。

一般预料，在2014年总统选举中落败的军事强人帕拉波沃·苏比安多（Prabowo Subianto)，将会在2019年的下届总统选举中再次挑战佐科威。

政敌帕拉波沃

料将再打宗派主义牌

有者认为，佐科盟友钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）在4月的雅加达特区首长选举中连任失败及其随后因亵渎伊斯兰罪名成立，意味着佐科威的支持率也正在下降。而帕拉波沃钦点的首长候选人、前教育文化部长阿尼（Anies）斯赢得雅加达首长选举，显示普帕拉波沃的支持率在上升。

但民调结果显示，有多达67%的选民对佐科威政府至今的表现感到满意，相比之下，2016年印尼人对佐科威表现的满意度达59%，2015年则只有51%。有34.1%的受访者表示，会在来届总统选举支持佐科威，支持帕拉波沃的仅有17.2%。

帕拉波沃及其所属的大印尼运动党（Gerindra）和其盟友保守派公正福利党（PKS）在雅加达首长选举期间大打伊斯兰牌，集合了印尼社会的所有强硬派分子，动员人民的宗派情绪，阻止身为华裔基督教徒的钟万学连任。一般预料，帕拉波沃和其支持者又会在2019年的总统选举中重施故技。

亲改革的佐科威预料会挑选那些经验丰富、德高望重的政府官员为其搭档，如国军总司令卡铎·努尔曼多（Gatot Nurmantyo）及财政部长丝莉慕利亚妮（Sri Mulyani Indrawati）。他认为，佐科威若想成功连任，就得看他是否能够保持印尼的强劲经济表现，以及遏止宗派主义继续发酵。