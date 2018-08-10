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两周以来第三次强震

印尼龙目岛发生6.2级地震

【Liputan6.新闻网雅加达8月09日讯】当地时间8月9日12点25分，印尼西努省（NTB）龙目岛发生6.2级地震，震源深度为12公里，属浅层地震，震中位于龙目岛西北6公里处，暂无海啸风险。

印尼国家抗灾机构(BNPB)公关和信息中心主任苏托波(Sutopo Purwonugroho) 在推特上说：“6.2级地震袭击了龙目岛，强烈的震感让许多民众逃出室外，并且目前仍惊魂未定，一些建筑物遭受了进一步的破坏。”这是印尼龙目岛两周以来的第三次强烈地震。

据气象、气候、地理和地质局（BMKG）周四（8月8日）报告，预计将会发生长达三周的余震。然而，功率很小，没有海啸风险。

在龙目岛北部地球的层面的张力导致大地震，震级高达7SR似乎仍在震动。如果从上周日算起，已经发生了319次余震，这些余震导致地球层面松弛。根据地震和海啸信息负责人Daryono说，仍有可能发生强度较小的地震。

但是，BMKG继续呼吁那些不坚固或遭受裂缝的房屋暂时不要再返回家中。而那些生活在最严重地震的灾民，预计将留在安全的难民营。另一方面，BNPB暂时停止对西努省龙目岛的外援，这种援助被认为暂时还不必要。因为通过优化其他领域，对灾民的援助仍然很充分。

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