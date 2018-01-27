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两名高级警官担任暂摄省长

警察副总长称尚处于论述阶段

【雅加达26日综合讯报道】近日在国内各大传媒都有报道有关内政部将委任两名警察少将担任西爪哇和苏北省暂摄省长，因为上述两个省将进行地方首长选举，选出新正副省长，而在地方选举过程中，这两个我国重要省份被视为具有潜在发生冲突或暴力的可能。

之前，我国警察总部信息与公关部主任马尔迪努斯.西敦布尔警察少校（Martinus Sitompul）周四（1月25日）在雅京南区雅京警察学院（PTIK）说，根据计划，两名高级警官即雅京首都警察长穆罕默德伊利雅宛少将（Irjen M營riawan）和马尔托尼少将（Irjen Martuani Sormin）将担任西爪哇省和苏北省暂摄省长。

马尔迪努斯还解释说，国家警察副总长沙夫鲁丁（Syafruddin）中将在2018年警察领导会议（Rapim）提交了这个决定。

然而，国家警察副总长沙夫鲁丁中将（Komjen Syafruddin）周五（26日）在雅京表示，委任代省长是属于内政部长的权限，因此委任两名警察少将担任西爪哇和苏北省暂摄省长的信息，迄今为此尚处于论述的阶段，国家警察总部将根据和配合内政部的决定，才做最后的决定。

之前，内政部长扎赫约 库莫罗（Tjahjo Kumolo）曾表示，暂摄省长人选不一定要来自内政部，来自其他部门的适合人选也可以担任暂摄省长职位。

众所周知，西爪哇省长赫里亚宛（Ahmad燞eryawan）已两任，不能再参选省长职位，而副省长德迪（Deddy燤izwar）已宣布成为2018年西爪哇省长候选人之一，因此不能担任暂摄省长职位。马尔托尼警察少将将接替Tengku Erry Nuradi为苏北省暂摄省长职位。