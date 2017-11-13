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两名疑圣战组织成员现场被警方击毙

苏西Dharmasraya县警察局遭袭击和起火

【雅加达点滴新闻网11月12日讯】苏西省Dharmasraya县警察局遭两名疑圣战组织成员使用弓箭袭击和起火燃烧。

周日（11月12日），国家警察总部社会公关主任里克宛托（Rikwanto）准将证实发生了地方警察遭攻击的事件。所没收的证据有1把弓、8支箭、2把刺刀、1把小刀、1把黑色手套和1张纸载有“来自真主的兄弟们 Abu Azzam Al Khorbily 21 Safar 1439 H di Bumi Allah的圣战信息”。.

两名圣战组织成员于周日（11月12日）下午2点左右喜剧警察局。圣战组织成员向警察局运用弓箭袭击而遭警方不得不采取枪杀行动，结果两名圣战组织成员当场被击毙。

根据巴东安达拉新闻，苏西地方警察局长 Fakhrizal警察警察少将说，他已经在周日（11月12日）识别两名涉嫌放火烧毁Dharmasraya 警察局犯罪人的身份。他在巴东说，这两名肇事者是来自占碑省，即Eka Fitra和Enggria Sudarmadi。

Dharmasraya县警署署长 Roedy Yoelianto警察中校说，目前警方还在发生的现场再作更深入的研究。他也已经与印尼反恐88特遣队（Densus 88）和印尼国家反恐局（BNPT）协调确定这是否是恐怖分子的袭击。