Friday, July 14th, 2017 | Posted by

两万荷兰人签名请愿书
要求印尼政府释放阿学

web5157c

周一（7月10日）三位活动家Christen Unie、Peter Bronsveld 和Mirjam Bos 访问印度尼西亚共和国驻荷兰大使I Gusti Agung Wesaka Puja。

 

【荷兰海牙Liputan6.新闻网】周一（7月10日）三位活动家Christen Unie、Peter  Bronsveld  和Mirjam  Bos  访问印度尼西亚共和国驻荷兰大使I Gusti Agung  Wesaka  Puja。

他们呈交20万荷兰人签名请愿书要求政府释放原雅京特区省长钟万学（Basuki  Tjahaja  Purnama）。

“大使亲自承诺，以确保申请将提交给政府，” 一名发言人Voordewind周四（7月13日）从网站www.christelijknieuws.nl摘录引用。

活动名为“Red Ahok！”于5月20日原雅京特区省长钟万学入狱两个星期前推出。

他们要求撤销对钟万学亵渎案件的所有指控并立即从监狱获释阿学。

在请愿书中他们还要求钟万学家人，同事和支持者得到有可能被政治反对派攻击和报复的保护。只有几个星期，就有1万5000人在请愿书上签名。该活动结束后有20万余人签署。

钟万学担任雅京特区省长被法官指控有亵渎宗教案件行为并判处2年有期徒刑而在5月初变成了世界各大主流媒体的关注焦点。

“这是印尼的倒退，自诩宗教自由是宪法保障的一步，但是却没有言论自由，” Voordewind如是说。

Voordewind说，钟万学的案件得到欧洲民主国家各阶层的关注。 “Red Ahok！” 运动还承诺遵循对钟万学刑事诉讼的发展。转发请愿书也将推出，其范围不仅在荷兰，而且也受到国际社会的关注。请愿书计划提交给欧洲议会和联合国。

当确认后，我国驻荷兰大使I Gusti Agung  Wesaka  Puja 确认有提交上述请愿书。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=187570

Posted by on Jul 14 2017. Filed under Gallery home, 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added