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两万荷兰人签名请愿书

要求印尼政府释放阿学

【荷兰海牙Liputan6.新闻网】周一（7月10日）三位活动家Christen Unie、Peter Bronsveld 和Mirjam Bos 访问印度尼西亚共和国驻荷兰大使I Gusti Agung Wesaka Puja。

他们呈交20万荷兰人签名请愿书要求政府释放原雅京特区省长钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）。

“大使亲自承诺，以确保申请将提交给政府，” 一名发言人Voordewind周四（7月13日）从网站www.christelijknieuws.nl摘录引用。

活动名为“Red Ahok！”于5月20日原雅京特区省长钟万学入狱两个星期前推出。

他们要求撤销对钟万学亵渎案件的所有指控并立即从监狱获释阿学。

在请愿书中他们还要求钟万学家人，同事和支持者得到有可能被政治反对派攻击和报复的保护。只有几个星期，就有1万5000人在请愿书上签名。该活动结束后有20万余人签署。

钟万学担任雅京特区省长被法官指控有亵渎宗教案件行为并判处2年有期徒刑而在5月初变成了世界各大主流媒体的关注焦点。

“这是印尼的倒退，自诩宗教自由是宪法保障的一步，但是却没有言论自由，” Voordewind如是说。

Voordewind说，钟万学的案件得到欧洲民主国家各阶层的关注。 “Red Ahok！” 运动还承诺遵循对钟万学刑事诉讼的发展。转发请愿书也将推出，其范围不仅在荷兰，而且也受到国际社会的关注。请愿书计划提交给欧洲议会和联合国。

当确认后，我国驻荷兰大使I Gusti Agung Wesaka Puja 确认有提交上述请愿书。