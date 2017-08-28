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丝莉财长在从业党座谈会上:

我国女性国会议员和政府官员人数仍很少

【雅加达点滴新闻网8月27日讯】周日（27日），我国财政部长丝莉慕利亚妮慕利亚妮（Sri Mulyani Indrawati）出席在雅京Sultan 酒店由从业党（Golkar）举行的一场座谈会中表示，根据数据显示，我国女性国会议员和政府高层官员的比率还是微乎其微，按人数比率还是非常低。

在这场以主题为“女性国会议员，行政高层和从业党干部”的全国座谈会中，丝莉慕利亚妮举例，按照我国2014年的普选结果显示，国会女性比率仅达17%的比率，而地方议会议员稍微高，即26%。

“所以在男女平等主义的北欧国家，女性议员和男性议员比率几乎已经接近平均，而美国的男女平均的国家仍然是达28％的水平，北欧以外的许多国家也仅达20％，非洲23％，而家长式的亚洲尚处于20％以下，例如沙特阿拉伯，女性也仅占17 ％的比率，“她补充说。

虽然我国女性议员的比率尚有很大的空间在提高，然而丝莉财长认为，我国女性自身必须自我提升素质，不可落后于或不比男性差，巾帼不让须眉，希望我国男女平等的愿望又朝一日才能真主实现。

因此，丝莉财长勉励从业党女性党干应该不屈不挠发奋图强，百尺竿头,更进一步自我改进，还有必须拥有良好和诚实的行为。 因为根据数据显示，有女性担任重要高层职的公司，贪污腐败行为，在某种程度上也相对低。

“有女性担任董事会的公司，往往表现更好，贪腐行为也较低，所以一个政党理事会若女性占多数或许政党的贪腐行为也会随之降低。” 丝莉财长总结说。