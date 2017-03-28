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丝莉慕利亚妮被公认为

2017年亚洲最佳财长

【本报讯】香港出版的财经杂志 “亚洲财经（亚洲金融）” 报导2017年亚洲最佳财政部长为印尼的财长丝莉慕利亚妮（Sri Mulyani）。丝莉慕利亚妮被公认拥有最佳工作业绩与星级的名誉及拥有最高的职业道德。亚洲财经也强调，丝莉成功的在印尼推行税务特赦计划。

亚洲财经报导称，丝莉成功改善印尼2016年首6个月下滑的财政情况，自从她上任以后，她成功减少财政赤字，原本担 心财政赤字会超过国家收支预算的3％。

该报导称，2016年首6个月印尼的政府不堪重负，政府的收入减少了5％，并且很可能出现超过3％的财政赤字。丝莉慕利亚妮上任后，成功改善财政赤字不超过2.5％。

税务特赦也是丝莉慕利亚妮努力达成的一项业绩。2016年底印尼成功收到103兆盾税务特赦税金，该数字远比印尼中央银行的估计更高。

丝莉慕利亚妮未出任佐科威总统工作内阁印尼财长之前，曾于2005年 - 2009年担任苏西洛总统内阁的财政部长，2008年至2009年接替布迪约诺兼任经济统筹部长，当时布迪约诺成为苏西洛总统的副总统候选人。

2008 - 。2009年世界经济负增长1.7％之际，而印尼经济成长仍能够维持4％以上除此之外，丝莉慕利亚妮仍拥有许多优异的业绩，如出任世界银行常务董事，最后被佐科威总统征召回国，出任第二届工作内阁财政部长。

丝莉也被福布斯杂志列为2015年世界最具有影响力的女人排名第31名。