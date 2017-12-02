Saturday, December 2nd, 2017 | Posted by

东盟前任秘书长素林比素万与世长辞
我国政府向泰国政府深表哀悼

前任东盟秘书长兼泰国前任外交部长素林比素万(SurinPitsuwan)

前任东盟秘书长兼泰国前任外交部长素林比素万(SurinPitsuwan)

【雅加达安达拉通讯社121日讯】 前任东盟秘书长兼泰国前任外交部长素林比素万(Surinitsuwan) 因心脏病发作， 溘然辞世，享年68岁。我国政府向泰国政府深表哀悼，并向素林的家属表示诚挚的慰问。

我们对素林家人、亲戚和同事表示慎重哀悼，盼望他们节哀顺变。”我国外交部在对记者发布的声明中如是说道。

据报道，这位2008年至2012年担任东盟秘书长的素林比素万先生对东盟已作出了重要贡献，尤其在维持东盟成员国之间的团结和区域的稳定发展都作出了极大的贡献。

东盟国家领导人和人民将永远怀念这位杰出的外交官素林比素万先生对东盟有口皆碑的贡献，及他锲而不舍促进东盟成员国的社会与经济的发展。”外国部长雷特诺（Retno Marsudi）在书面声明中这样表示。

根据泰国官方的一份声明中阐述，周四晚上素林比素万原先还计划在在曼谷国际展示中心发表演讲，天有不测风云，人有旦夕祸福，素林比素万突然心脏病发作，抢救无效，因此与世长辞。

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