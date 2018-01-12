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东爪哇地方首长选举 帕拉波沃将参与Gus Ipul – Puti Soekarno 竞选活动

【雅加达Tribunnews网】日前大印尼行动党（Gerindra）推出东爪哇省长和副省长候选人 Saifullah Yusuf和Puti Guntur Soekarnoputri，为获胜东爪哇省长和副省长候选人的职位，大印尼行动党总主席帕拉波沃（Prabowo Subianto）将协助参与Saifullah Yusuf和Puti Guntur Soekarnoputri的竞选活动。据报道，将参与他们的竞选活动有我国车手Moreno Suprapto、东爪哇国会成员。

“依计划，大印尼行动党总主席帕拉波沃和车手Moreno Suprapto将参与Gus Ipul – Puti Soekarno竞选活动。”大印尼行动党副主席Hendro Subiantoro这样表示。

Hendro Subiantoro表示，帕拉波沃承诺对Saifullah Yusuf和Puti Guntur Soekarnoputri的竞选活动扮演重要的角色，乃至在场参与他们的竞选，全力支持他们为东爪哇省长和副省长候选人，因为帕拉波沃与东爪哇长老的关系相当亲密。

“唯一的因素是帕拉波沃与其他东爪哇长老的关系很密切，尤其是东爪哇长老将协助帕拉波沃参选2019年总统选举。Hendro Subiantoro如此说道。

最后报名的东爪哇省长和副省长候选人，大印尼行动党终于推举Saifullah Yusuf和Puti Guntur Soekarnoputri为东爪哇省长和副省长候选人，因为大印尼行动党获得众多印尼伊斯兰教师联合会（NU）长老的大力支持。

此外，公正福利党（PKS）、民族复兴党（PKB）、斗争民主党（PDI P）联合推举Saifullah Yusuf和Puti Guntur Soekarnoputri为东爪哇省长和副省长候选人。众所周知，已经向东爪哇普委会报名东爪哇省长和副省长候选人，科菲法（Khofifah Indar Parawansah）与埃米尔（Emil Dardak）由从业党（Golkar）、建设团结党（PPP）、国民民主党（NasDem）、人民良心党（Hanura）、国民使命党（PAN）和民主党（Demokrat）联合推举科菲法与埃米尔搭档。