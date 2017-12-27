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东爪哇地方首长选举

从业党证实推举Khofifah 和Emil Dardak

【雅加达Detik网】从业党秘书长Idrus Marham于昨日在记者招待会上表示，从业党面对地方首长选举的筹备，从业党对东爪哇地方首长选举的候选人特别证实推举柯菲法（Khofifah Indar Parawansa）与埃米尔（Emil Dardak）为2018年东爪哇省长和副省长候选人。

“我们根据原先的决定推举柯菲法与埃米尔搭档，这是最终的决定，不可能再提到或替换有关从业党推举其他候选人。”Idrus Marham这样表示。

据报道，被问到有关推举埃米尔为柯菲法的搭档时，Idrus Marham驳斥以上的议题，不过这是从业党成员Nurdin Halid的要求有关推举埃米尔为东爪哇副省长候选人必须研究。

“我已与从业党主席艾尔朗卡哈尔丹托（Airlangga Hartarto）进行会谈，当时他确定对此问题不会有替换计划。”Idrus Marham如是说。

之前，从业党成员Nurdin Halid接受东爪哇从业党地方代表理事会的意见，提到柯菲法的搭档埃米尔为副省长候选人必须研究。

“东爪哇从业党给予我们意见推举Ipong 为东爪哇副省长候选人，不过这是柯菲法的权利决作出定，我们给予柯菲法作出决定的机会。”Idrus Marham说。