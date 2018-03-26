Monday, March 26th, 2018 | Posted by

东泄洪运河遭白色泡沫污染
雅京副省长：未经处理的家庭废水流入河中

划船运动员在白色泡沫中训练。

划船运动员在白色泡沫中训练。

 

【本报雅加达讯】本周一（326日），雅加达特区副省长桑迪阿加·乌诺（Sandiaga Uno）称，暂时推断马伦达地区东泄洪运河河面上的大量白色泡沫来自家庭废水和泡沫高的洗衣粉。

乌诺称，最近家庭洗衣店和洗车店涌现出来。

他说道：“有些朋友估计现在确实有些普通家庭开洗衣店和洗车店，废水未先得到处理。”

他有意和他们见面谈一谈废水处理的重要性。若得到正确的处理，那废水就不会对环境造成污染。

他说道：“我将和一些中小型企业朋友们见面谈一谈。”

雅加达北区芝灵津（CilincingWeis 3水闸出现白色泡沫地毯。这白色泡沫从今年正月开始出现，至今仍未散去。

东泄洪运河（Kanal Banjir Timur）河面漂浮大量的白色泡沫，时常在该地区训练的划船运动员感到呼吸困难。

雅加达特区全国划船运动联合会（PODSI）执委会成绩和研究发展部主任阿云Qurrotul Ayun表示：“对运动员而言这是教训。我们不会继续在这里训练，没训练一会儿就感到呼吸困难。”

有些市民却到东泄洪运河边钓鱼打发时间。

一名市民艾尔桑说道：“这里被白色泡沫污染，令人十分担忧。平时白色泡沫特别的多，现在已经减少大半。”

据雅加达特区环境局说，漂浮在东泄洪运河河面上的洗衣粉泡沫，一部分漂流到芝灵津Weis 3水闸。雅加达省政府将清理干净漂浮在河面上的白色泡沫和污染的程度。

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