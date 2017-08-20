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东南亚运动会指南手册把印尼国旗颠倒印刷

佐科威总统要求马方向我国人民正式道歉

【雅加达罗盘报新闻网8月20日】第29届东南亚运动会（SEA Games）,19日晚在吉隆坡武吉加里尔国家体育场举行了隆重开幕式,以主题为“一同崛起” 的本届运动会正式拉开帷幕。

​然而，本届东南亚运动会却发生非常不愉快的事件，特别深深伤害了我国人民的尊严，因为在本届的东南亚运动会指南手册上，印有包括所有曾经举办过东南亚运动会国家的国旗，但是在第80页里，马来西亚主办单位粗心大意既然把印尼国旗颠倒印，顿然掀起国内一阵轩然大波，纷纷向马来西亚政府提出严厉的交涉，要求马来西亚政府澄清和解释并向印尼全国人民作出正式的道歉。

据说马来西亚政府也立即感觉到事件的严重性，并立即采取修改重印东南亚运动会指南手册，希望能亡羊补牢，不要让事件持续发酵升温，但是包括佐科威总统也要求马来西亚政府必须向印尼人民诚挚的道歉，因为，国旗不仅仅承载着国家的象征也彰显国家和人民的尊严。但是，佐科威总统也呼吁国人，既然马方已纠正错误，就不要把事件闹得太大，伤害了两国的友谊。