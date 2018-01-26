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东南亚六国联手推出情报共享机制

打击恐怖主义

【新加坡早报1月25日讯】东南亚六个成员国达成一个情报合作协定，旨在抵御伊斯兰武装分子及提升应对区域安全威胁的多边合作。

在这项称为“我们的眼睛”（简称我眼）（Our Eyes）的情报合作计划，各国的高级防务官员将每两周会面一次，交换与分享彼此搜集的武装组织活动情报；另一个安排是开发有关暴力极端分子信息的共同数据库。

印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和文莱的代表今天在印尼峇厘岛为六国情报联盟举行了推介仪式。印尼国防部长里亚米扎尔德里亚库杜 （Ryamizard Ryacudu）形容情报合作“看似简单，但效果非同小可”。

他说，情报分享将有助于确保类似菲律宾南部马拉维市的危机不会重演，并阻止东南亚区域演变成类似中东所出现的乱局。

里亚库杜说，六国的情报分享主要是针对恐怖主义与极端主义，这个工作虽然由军方牵头，但也将涉及各相关单位包括警方。

东南亚六国在马拉维去年遭支持恐怖组织“伊斯兰国”的数百名分属不同组织的武装分子围攻之后，开始磋商情报分享。