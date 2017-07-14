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东加巴里巴板至三马林达高速公路2018年底竣工

总统称迁都计划仍在研究 地点尚未决定

【东加 三马林达综合讯】佐科威总统与第一夫人Iriana结束了松巴（Sumba）和苏拉威西（Sulawesi）的系列工作视察后，周四（7月13日）总统一行又马不停蹄地来到东加巴里巴板（Balikpapan）和三马林达（Samarinda），风尘仆仆到东加视察正在紧锣密鼓建设的公共基础设施工程进度。

总统在国营企业部长莉妮·苏玛尔诺 （Rini Soemarno）和东加省省长阿旺（Awang Faroek Ishak）及地方政府官员 陪同下，特地来到了正在建设的巴里巴板至三马林达的高速公路，总统定下指标，该高速公路必须在2018年底竣工并通车。高速公路通车后将有利于推动天然资源丰富但人口稀少的加里曼丹的经济增长。

东加巴里巴板至三马林达的收费高速公路全长约99.2公里，基本公路建设，如现场路基的挖掘和填土施工都已完成四分之一的进度，土地征收亦没有太大的问题。因此总统要求施工单位定下指标，2018年底该加里曼丹的新地标能竣工。根据计划，第二阶段工程是从三马林达延伸至石油重地Bontang一带的高速公路。总统有信心全部工程均能在既定的指标于2018年底完成。

众所周知，巴里巴板至三马林达收费高速公路建设由经营全国收费公路（BUJT）的国企PT Jasa Marga投资经营，并获得中央政府和东加省地方政府的支持，共斥资9兆9700亿盾的投资。这项高速公路工程由公共工程及国民住宅部（PUPR）协同东加里曼丹省政府负责兴建，因此具有经济可行性的支撑。

然而，佐科威总统上任后已多次到访加里曼丹进行工作视察，因此格外引发民众捕风捉影的不同解读，特别是最近炒得沸沸扬扬的国家迁都的议论又再次成为国内老生常谈的舆论。其实，自我国建国之父苏加诺，苏哈多到苏西洛，国家迁都话题已经是老调重弹，毕竟国家迁都并不是易如反掌的事情，除了需要大量的资金投入在短时内发展基建工程，其实任何一个国家迁都都需要一个明确的宗旨和愿景，必须具有短期至长期的计划和国家迁都的长远和宏观目的，才能获得全体国民和政府各层面代表不遗余力的支持。

因此，周四（13日）当媒体问及佐科威总统有关迁都计划时，总统强调迄今为此，国家迁都计划尚处于研究阶段，新都地点亦未决定。虽然几个加里曼丹的城市已被舆论列入可能成为国家首都的目的地，然而政府不希望仓促公布新的准国家首都，以免引发房地产投机者炒热当地的地皮。