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与副总一起共进午餐

佐科威要求卡拉协助解决投资增长缓慢问题

【雅加达安塔拉新闻网2月6日讯】我国总统佐科威要求卡拉副总统解决我国投资增长缓慢的问题，其中之一是等同于在部门级的看法以促进投资。

周二（2月6日）佐科威总统特别到副总统办公室与卡拉副总统共进午餐结束后表达了这一看法。

“佐科威总统要求我和部委研究这个问题。我收集全部数据。”卡拉副总统周二（2月5日）在雅京如是表示。

副总统解释说，要增加投资首先要做的就是减少问题。 为此，副总统汇聚了印尼工商会馆（Kadin）和外国大企业家，工商会的代表，分析所遇到的问题。

“有人提出了这个问题，这就是我们所要解决的问题，除了与周围国家的做法相比，我们还是处于同一水平。”卡拉解释说。

需要将经济水平与该地区的国家相比较，以便成为向区域国家销售产品的基准。

“如果我们的水平与其他国家不同，比如他们喜欢百分之一的自由度，那么组成部分就是这样，但是我们比较高，那么后来人们会选择这些国家。

“如果我们的水平不同于那个国家，比如他们喜欢几个百分点的自由度，组成部分是这样的，但是我们更高一些，那么人们会选择这些国家，所以我们想在国内和国外进行基准测试。”卡拉说。

佐科威总统表示，努力增加我国的投资和出口是推动经济增长的主要关键。

“第一我们谈了很多关于提高投资，第二增加出口，因为我们的经济关键在于这两件事情，第三是关于筹备亚运会。”佐科威总统如是说。

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