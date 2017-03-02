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不见FPI头目里兹克西合的人影

萨尔曼国王在国会演讲 感谢我国政府和人民的热情迎接

【雅加达点滴新闻网3月2日讯】周四（3月2日）中午，到我国进行访问的沙特国王萨尔曼的其中主要议程是在我国国会的演讲。国会全体领导人、国家文武百官均出席萨尔曼国王到国会的演讲。包括前任总统苏西洛（SBY）和前任副总统特里（Tri Sutrisno）

、政党领导人如帕拉波沃·苏比安多（Prabowo Subianto)。

带着庞大阵容，即25名沙特王子和14名部长及逾千名随扈到访我国, 81岁高龄的沙特国王萨尔曼在致辞中表示非常感激佐科威总统、政府领导人和印尼人民的热诚迎接。

然而，千方百计试图能与萨尔曼国王见面的捍卫伊斯兰阵线（FPI） 头目里兹克·西合（Rizieq Shihab），不知何故，昨日却没有出现在国会人群中，仅有民间组织GNPF MUI头目Bachtiar Natsir的人影。但是，Bachtiar坦承，他是以个人名誉受邀，而不是以GNPF MUI组织领导人出席萨尔曼国王在国会演讲活动。我国多位伊斯兰学者和长老也受邀到国会聆听萨尔曼国王的演讲。