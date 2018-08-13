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不要操作种族和宗教议题

鲁胡特吁帕拉波沃与佐科威在大选中展开公平竞争

【本报雅京新闻】海洋事务统筹部长鲁胡特班查伊丹（Luhut Binsar Panjaitan）冀大印尼行动党中央理事会总主席帕拉波沃苏比安多（Prabowo燬ubianto) 在2019年大选中与现任总统佐科威展开一场公平和君子之争的竞选，无需大操作种族和宗教议题引起波浪，制造社会矛盾，尊重人民的民主自由选择权，因为我国人民已经很聪明了，群众的眼睛更是雪亮的。

鲁胡特班查伊丹承认自己非常了解两组2019年正副总统候选人。身为内阁组员，他非常理解佐科威总统的执政纲领和所取得的成绩，身为帕拉波沃在陆军特种部队（Kopassus）的上司，他也很清楚帕拉波沃的为人和人格。

因此在明年大选中让人民慧眼识英雄，将手上神圣的一票投给他们心目中最理想的总统领导国家经济建设。这也是履行人民民主权利的重要环节。

2019年正副总统大选，佐科威和马鲁夫阿敏搭档将与帕拉波沃和善蒂雅戈乌诺搭档决一胜负。大选是比执政纲领，建设国家和发展社会经济的愿景及使命，各组候选人能展示实力发展国家计划，而不是那种族和宗教议题作为政治操作议题，刻意抹黑或造谣毁谤对方。鲁胡特如斯说，

“我经对帕拉波沃，民主的宝贵精神就各有是不同的意见，然而，我们必须能求同存异或求同化异，不同意见在民主制度是正常亦是好事，但是不要因为不同的意见而破坏国家各民族的团结，竞争对手互相伤害，甚至造成国家分裂，最终人民遭殃。此外，我们希望2019年总统选举能顺畅进行。”鲁胡特班查伊丹上周六（8月11日）在内阁南区Epicentrum XXI一场青年心目中的公众人物（Youth X Public Figure）脱口秀节目上如斯说道。