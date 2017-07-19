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不要墨守成规 应具有改革进取和创新思维

佐科威总统主持APKASI全国工作会议开幕仪式

【雅加达安达拉通讯社7月19日讯】周三（7月19日），佐科威总统在雅京国际会议展览中心（JCC）主持全国县政府协会（APKASI）第10届全国工作会议和自治区博览会开幕仪式。在演讲中，总统呼吁全国各省县市长不要墨守成规，守着保守老规矩不放，应该敢于尝试具有创新改革进取和创业的新思维。

“现在具有生产力强和效率高的地区已经不足，为了赢得竞争激烈和日益求新创意的时代，地方首长必须拥有更好的创新改革进取的思维和为民众打开创业的大道。“总统说。

出席庆典的还有海洋事务统筹部长鲁胡特·班查伊丹(Luhut Binsar Panjaitan) 、政法安全统筹部长 维兰多 (Wiranto)和国务秘书部长普拉蒂克诺 (Pratikno)等内阁成员。