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不满帕拉波沃-善蒂联盟政党

星月党宣布2019年总统大选保持中立

【本报雅京新闻】星月党（PBB）总统胜选小组主席苏卡莫（Sukmo Harsono）宣布2019年正副总统大选保持中立而不倚，大印尼行动党总主席帕拉波沃苏比安多（Prabowo Subianto）和副总统人选善蒂雅戈乌诺（Sandiaga Uno）声称的同教徒联盟仅是海市蜃楼的想象。

总统胜选小组主席苏卡莫阐述，对大印尼行动党（Gerindra）、公正福利党（PKS）和国民使命党（PAN）和民主党（PD）联盟政党感到非常失望，因为该联盟对星月党不仅置之不理，迄今该联盟政党尚未邀请星月党协商如何在2019年正副中选中，协助帕拉波沃-善蒂雅戈乌诺进行竞选活动，他们简直冷漠无视星月党的存在，所欲所谓同教徒联盟仅是纸上谈兵而已。

“长期以来星月党全心全力维持大印尼行动党、公正福利党和国民使命党联盟拥有密切的关系形象，然而大印尼行动党却提防和置之不理星月党，星月党决定中立而不倚。”苏卡莫周二（14/08）如此说道。

星月党总主席尤斯利尔伊扎马亨德拉（Yusril Ihza Mahendra）承诺，几次联系大印尼行动党、公正福利党和国民使命组建大联盟，不满帕拉波沃-善蒂雅联盟政党地说，联盟政党只是海市蜃楼，认为星月党已无法容忍。

“是否支持帕拉波沃-善蒂雅戈，或支持另外一组佐科威总统与马鲁夫阿敏（Ma抮uf Amin）搭档人选。目前星月已经宣布中立而不倚任何一组候选人。”