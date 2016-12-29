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不少外籍专业技术人员在印尼工作

劳工部长：中国劳工在印尼工作的议题已被政治化

【点滴新闻网12月28日雅加达讯】中国劳工在印尼工作的准确数字到底有多少的争论似乎从来没有停止过。众说纷纭，有的说数十万，有的甚至说上千万，印尼政府相关部门强力否认以上推测，我国总统佐科威甚至亲自澄清，在我国工作的中国工人仅有2.1万的数字。

印尼劳动与就业部官员亨利•苏达曼托（Henry Sudarmanto）曾阐释，“根据我们掌握的数据显示，来自中国的工人总数是21271人，这是获得合法签证的人数。“亨利说。

针对以上舆论纷纷的传闻，劳工部长哈尼夫·达基里（Hanif Dhakiri）上周五（12月23日）与媒体交谈时表示，不少外籍专业技术人员在我国工作，这是事实，特别是我国尚缺乏人力资源的技术领域，但是大批中国劳工到我国工作的炒作，已经被政治化了。

“我从来没有说过有大批中国工人在我国工作。我也从来没有提过有违反居留法的中国工人在我国非法工作，我更不赞同不少媒体以刻薄和具有煽动性的词语报道中国工人在印尼工作问题，例如中国工人大量侵袭印尼就业市场，洪水般涌入印尼抢当地人的饭碗，蜂拥而上霸占印尼国内就业市场等等挑衅性的术语，这明显是夸大其实，而事实上也并非如此。中国工人在我国非法工作的议题已经被政治化，背后有居心叵测的人士刻意挑起我国社会脆弱神经和敏感的紧张情绪。”我国劳工部长哈尼夫·达基里人力部长上周五（23/12）如斯说道。