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不准备对法庭判决提出上诉

诺凡多认命接受十五年监禁的判决

【雅加达罗盘报新闻网讯】因涉嫌电子身份证（e-KTP）项目贪污舞弊案而被肃贪法庭判决15年监禁的原国会议长（Setya Novanto）不准提出上诉而认命接受法庭的判决。

经过漫长的庭审，依据法庭汇集的刑事犯罪确凿证据，法官判决郑敏诺凡多涉嫌2011年至2013年年度预算中贪污电子身份证（e-KTP）采购项目。

根据法官小组，诺凡多证明在2011-2013预算年度贪污电子身份证项目。诺凡多被判处15年有期徒刑，并罚款5亿盾和易科罚金3个月监禁。诺凡多还必须支付730万美元和减去已存入调查员的50亿盾。 如果在法律确定成立后未付款，诺凡多的财产将被扣押或拍卖。 法官小组还实施了额外的刑事制裁，即在完成刑事犯罪后剥夺诺凡多5年的政治权利。

“如果肃贪会（KPK）检察官对法官的判决不提出上诉，肯定我们也不打算提出上诉。”诺凡多辩护律师马克迪尔（Maqdir Ismail）周一（4月30日）在雅京如是说道。

据马克迪尔称，诺凡多没有提出上诉的原因不在于担心被高等法官加剧惩罚，辩护律师是完全根据被告人诺凡多自己的要求。马克迪尔表达了原国会议长没有提出任何法律诉讼的几个理由。首先，根据马克迪尔说，诺凡多已知悉肃贪会没有对法官的判决提出上诉。其次，诺凡多已经感觉厌倦初审法庭所面临的庭审法律程序。还有另一个原因是，诺凡多表示对自己面临的法律程序将沉思默虑。

法官与肃贪会检察官拒绝被告人诺凡多提交愿意成为司法合作者的申请书。因为诺凡多被认为不合格成为司法合作者。