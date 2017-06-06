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三次获得财政稽查署WTP财务报告良好评级

警察总长：国家的钱必须透明化和分层分权管理

【雅加达讯】国家警察总部2016年财务报告获得财政稽查署（BPK）及格不列外（WTP）的良好评级。对此，警察总长狄托卡纳维安（Tito Karnavian）上将深感欣慰和荣幸，他说国家的钱必须透明化和分层分权管理 。

“我们在获得2016年举行的警察机构财政稽查署提交的检查报告。去年我们获得预算高达73兆盾预算，国家警察都以透明化和分层分权模式管理 ，有全国1300个地方警察工作单位以透明化模式管理和经营，他们各与国家财政部先关单位接洽和沟通并报告。“狄托周一（6月5日）在雅京南区警察总部举行的警察高层会议时如是说道。

狄托说，目前的财务管理与以前有所不同。分层分权提供给每个工作单位是为警方财务管理的职责。

狄托解释说，警方已连续三年获得财政稽查署WTP财务报告的良好评级。这表明警方有能力和具有专业性管理国家的财政。

同时，财政稽查署第一委员阿贡费尔曼（Agung Firman Sampurna）解释说，警察机构是一个庞大的组织拥有大约1256个工作单位，所以财务管理变得困难。

然而，警方分层分权提供给每个工作单位是一个很好的决策。随着金融分层分权管理，财政责任变得更透明化。

“过去，警方使用内部授权机制。所以一切都要分散。现在已经分层分权管理给全国预算执行和监督方面的工作单位，使责任更加明确和透明化。”阿贡说。