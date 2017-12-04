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三军总司令人选终于揭晓

佐科威提名空军参谋长哈迪接任卡铎努尔曼多

【雅加达12月4日综合讯】国军三军总司令人选终于公之于众。佐科威总统已正式向国会提名空军参谋长哈迪查延多（Hadi Tjahjanto）空军上将为下一任国军三军总司令人选，接替将于2018年4月1日起将进入退伍的现任三军总司令卡铎努尔曼多（Gatot Nurmantyo）陆军上将。

哈迪查延多出生于东爪哇玛琅，空军军校1986年毕业，1987年空军飞行学院毕业。哈迪曾担任总统军事秘书直到2016年。2017年1月18日，佐科威总统委任哈迪查延多空军上将为我国空军参谋长。

周一（4日），总统发言人约翰布迪 （Johan Budi SP）在雅京总统府通过短讯传送向传媒表示，“根据2004年的第34号国军条规，空军参谋长哈迪查延多被视为拥有足够能力并客观上资格成为下一任国军三军总司令的最佳人选，”。其余的考量仅是非常规范的因素。

副总统卡拉称，任命国军三军总司令是总统的特权，但是总统推举的三军总司令人选必须经过国会（DPR）进行适当与资格测试（fit燼nd爌roper test），审核三军总司令人选的条件及从军服役的良好记录。此外，三军总司令候选人必须现任陆海空参谋长其中之一。

事实上，我国海军参谋长艾迪上将(Ade燬upandi) ，陆军参谋长慕约诺上将(Mulyono)和空军参谋长哈迪查延多空军上将均具有资格接任三军总司令职位。但是佐科威总统选择曾经担任总统军事秘书的哈迪。

大多数民众记忆犹新，我国第四任总统瓦希德（ Gus Dur）执政时，曾任命维多多海军上将（Laksamana Widodo AS）担任国军三军总司令。苏西洛（ SBY）执政时也曾经委任佐科苏延多（Djoko Suyanto）空军上将担任国军三军总司令职位。意味着我国国军事实上已曾建立过陆海空三军轮流担任三军总司令的机制或惯例。

周一(4日)国会第一委员会议员，即民主党（Demokrat）副总主席议员夏立夫哈桑（Syarief Hasa）在雅加达史纳延国会大厦表示：“佐科威总统选择空军担任国军三军总司令是正确的决定，符合苏西洛时代陆海空三军轮流担任三军总司令的机制或惯例，苏西洛也曾经任命海军将领阿古斯（Agus Suhartono）担任三军总司令因此民主党表示赞赏与支持。”

夏立夫哈桑还说，哈迪是三军总司令适当人选。何况哈迪是现任空军参谋长，又曾经担任过佐科威总统军事秘书（Sesmil）职位。