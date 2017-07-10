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万隆高压锅炸弹爆炸事件

嫌犯称音乐及赊购摩托车违背教规

【本报万隆讯】上周六下午，万隆市布亚巴土（Buahbatu）镇一间房子发生高压锅炸弹爆炸事件。西爪哇省警察局副局长班庞·普尔宛托（Bambang Purwanto）将军称，高压锅炸弹制造者阿古斯·威古纳（Agus Wiguna）在许多地区搞恐袭后打算加入效忠于“伊斯兰国”（ISIS）的菲律宾伊斯兰武装组织。阿古斯是西爪哇省牙律（Garut）县人。

班庞称，据万隆市警方与西爪哇警方调查员的初步调查结果，发现阿古斯打算加入“伊斯兰国”恐怖组织。

7月9日，班庞在万隆市布亚巴土镇瑟克雅帝（Sekejati）古邦北勿伦（Kubang Beureum）村事发地点说道：“审问结果显示，搞恐怖袭击后，他打算加入效忠恐怖组织‘伊斯兰国’的菲律宾伊斯兰武装组织。”

班庞称，阿古斯在网络上看到一些信息后出现加入“伊斯兰国”的念头。他称，据暂时调查结果，这位21岁男子在其租来的房间里制造高压锅炸弹。

他称，目前警方反恐特种部队Densus 88仍在对阿古斯进行审问来找出参与恐袭的其他恐怖分子嫌疑人和查出阿古斯是从哪里获得炸弹材料及资金来源。

他说道：“我们正在调查他是不是独狼恐怖分子？”

班庞称，恐怖分子都拥有在各种场合搞恐袭的能力。他们通过一些方法获得该能力，网络就是其中之一。他们执行恐怖组织“伊斯兰国”发布的命令，就是在印尼建立起Khilafah政治实体。

他说道：“我们在深入调查中，希望在近期能够得知他的目标是什么。”

据事发现场调查结果，警察在嫌犯租来的房间里发现一本笔记本，阿古斯计划在万隆一些地方搞高压锅炸弹恐怖袭击，其中是在布拉嘎（Braga）路一间咖啡馆、餐厅和教堂。

上周六，西爪哇省警察局公关主任尤斯利·尤努斯（Yusri Yunus）称，阿古斯通过网络学习制造高压锅炸弹。阿古斯利用谷歌搜索引挚学到制造高压锅炸弹方法。

国家通讯社安塔拉报道称，西爪省牙律（Garut）县本布朗（Bungbulang）镇波绒（Bojong）村村长苏赫亚尼称，最近一年，阿古斯时常呆在房中，很少与他人来往。

7月9日，苏赫亚尼说道：“以前他不是这样的，以前经常和村民来往，没有显示出可疑或者不正常的行为。”

他称，最近一年，阿古斯的行为发生了巨大变化。他以违背教规为由将通过赊购获得的摩托车还给商店。

他说道：“他赊购一辆摩托车，几个月后，他以违背教规为由，将摩托车还给商店。”

苏赫亚尼称，阿古斯亦把音乐、电视和收音机视为伊斯兰教规所禁止的东西。此外，今年开斋节返乡时，阿古斯时常呆在屋里。

虽然知道阿古斯的行为发生了巨大变化，苏赫亚尼坦言称得知阿古斯因涉嫌万隆高压锅炸弹爆炸案而被警方抓捕感到吃惊。

他说道：“家属和当地居民真的没想到阿古斯是高压锅炸弹爆炸事件的嫌犯。”

苏赫亚尼补充称，阿古斯从小居住在西爪哇牙律县本布朗镇波绒村。

他说道：“阿古斯的爸妈离婚，他从两岁被老公老婆照顾。”

他称，阿古斯父母从其还未出生时就已离婚。他从出生到两岁与母亲住在一起，然后由外公外婆养大。

他说道：“他在牙律县Madrasah Aliyah学校读书，2014年在芝马墟市一间学校上学。