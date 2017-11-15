Wednesday, November 15th, 2017 | Posted by

万隆地方法院
判处被告布尼亚尼 1年6个月有期徒刑

周二（11月14日），布尼亚尼（Buni Yani）在辩护律师陪同下离开万隆地方法庭。

周二（11月14日），布尼亚尼（Buni Yani）在辩护律师陪同下离开万隆地方法庭。

 

【万隆Liputan6.新闻网1114日讯】 万隆地方法院法官判处被告 布尼亚尼（Buni Yani16个月有期徒刑。因为布尼亚尼在前些时日刻意在自己的脸书贴上多次上载雅京特区前任省长钟万学（Basuki Tjahaja PurnamaAhok）在雅京北区群岛（Kepulauan Seribu）与民众的讲话，布尼亚尼可以删减部分该录音讲话，刻意断章取义煽动我国种族矛盾制造宗教仇恨。因此，法庭判决布尼亚尼刑事罪名成立。

判处被告布尼亚尼16个月有期徒刑。”首席法官M Sapto周二（1114日）在西爪哇万隆图书馆和档案中心宣读判决书时如是说道。

检察官要求布尼亚尼被判处2年有期徒刑和罚款1亿盾以及易科罚金三个月的监狱。因为他被控违反信息和电子交易法（ITE）。据称他于2016927日在千岛上传并编辑前任雅京特区省长钟万学的录像。

布尼亚尼回应检察官的要求，他说那是一种不公平的形式，而不是基于正义的原则。 布尼亚尼也没想到在脸书（Facebook）上的上传改变了他的生涯。他还在上传中否认煽动种族和宗教仇恨言论。布尼亚尼觉得自己被奚落，他还呼吁国会（DPR）领导层重视这起案件。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=198241

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