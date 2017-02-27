Monday, February 27th, 2017 | Posted by

万隆发生一起压力锅炸弹爆炸案
一恐怖分子被警方88特遣队击毙

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在这起爆炸案中，肇事者有两名，一名恐怖分子在逃往离公园不远的Arjuna 村公所时，在与警方88特遣队驳火中被击毙，另一名骑摩托车成功逃脱。

 

【本报雅加达讯】警察总长狄托.卡纳维安周一在泗水表示，警方将追查周一（27日）在西爪万隆市CicendoPendawa公园发生的一起压力锅炸弹爆炸案。

在这起爆炸案中，肇事者有两名，一名恐怖分子在逃往离公园不远的Arjuna 村公所时，在与警方88特遣队驳火中被击毙，另一名骑摩托车成功逃脱。

狄托说：“他们是回教祈祷团成员，是隶属于阿曼.阿卜杜勒 - 拉赫曼恐怖组织。逃脱的恐怖分子我们已知道他的底细。”

从警方的资料显示，肇事者曾经于2011年在大亚齐参加过军事训练。当时，他（指狄托）带领抓捕行动，逮捕了70人，包括今日在万隆压力锅炸弹爆炸案肇事者。

他说：“肇事者已被关押3年，然后被释放。这次爆炸事件的主要目的是要显示他们的力量仍存在，要求警方释放被关押在Kelapa Dua　机动部队大本营的朋友们。”

如所周知，爆炸案发生在星期一早晨大约9点半。当时，他们俩在离Arjuna 村公所不远处的公园引爆压力锅炸弹，在他们作案时，刚好被正在公园作体育活动的学生们发现，当要追赶时，肇事者却用刀子威胁。然后两名肇事者分散逃跑，一个跑到Arjuna 村公所，另一个骑摩托车逃之夭夭。

随后警方88特遣队赶到现场包围村公所，经过一场驳火后，该恐怖分子被击毙。

 

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=176338

Posted by on Feb 27 2017. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

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