Friday, June 16th, 2017 | Posted by

万丹省购买医疗设备贪污案 检察官称 Rano Karno也受贿
肃贪法庭检察官要求法官判处阿杜8年有期徒刑

【雅加达安达拉新闻网6月16日讯】肃贪会（KPK）检察官称，原万丹省长拉诺卡诺（Rano Karno）在2012年收到7亿盾采购万丹医疗设备的资金。

周五（6月16日）雅京肃贪法庭宣读前任万丹省长阿杜（Ratu Atut Chosiyah）贪腐诉讼时，检察官布迪（Budi Nugraha）坚持认为，阿杜和其弟弟Tubagus Chaeri Wardana Chasan在2012年经万丹省政府推荐有关采购医疗设备的年度预算有利于拉诺卡诺。

“采购万丹医疗设备除了有利于被告达38亿9500万盾，拉诺卡诺也获得7亿盾。”检察官如是说。

根据检察官说，除了阿杜和拉诺卡诺，获得利益的也有Wawan  获得500亿830万盾，Yuni Astuti  233亿9600万盾，Djadja Buddy  Suhardjo 2亿4000万盾，和Ajat Ahmad Putra 2亿9500万盾。

利润也流入贾纳Sunawati 1亿3400万盾，Yogi Adi Prabowo 7650万盾，大潭Supardi  6300万盾，Abdul Rohman 6000万盾，Ferga Andriyana 5000万盾，Eki  Jaki  Nuriman  2亿4000万盾，Suherma  1550万盾，阿里斯布迪曼1500万盾和Sobran 100万盾。

在这种案件情况下，检察官要求法官判处阿杜8年徒刑和罚款2亿5000万盾易科罚金6个月监禁，因为阿杜在万丹医院采购医疗设备犯上贪腐罪行为。导致国家蒙受财务损失高达 797亿8900万盾。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=185763

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