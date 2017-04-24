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万丹省苏哈机场5月1日正式投入启用

【雅加达Liputan6新闻网4月24日】经过一段颇长的试用期，交通部长布迪 ·卡利亚·苏玛迪 (Budi Karya Sumadi)终于确定，万丹省苏哈机场第三航站楼（Terminal

3 Bandara Soekarno-Hatta）将于5月1日正式投入启用。这意味着，我国航空服务业将进入另一个新的发展里程碑。

根据交通部长布迪阐述，第三航站楼正式投入使用后，国营鹰航航空公司（Garuda）的所有国际航班将转移到全新的第三航站楼运行。

“经过了一段试用期，交通部已决定于5月1日苏哈国际机场第三航站楼将正式投入使用运行。届时鹰航所有国际航班将转移至第三航站楼，鹰航还有约2周时间作必要的准备。” 布迪部长说。

布迪 ·卡利亚特别要求国营苏哈国际机场第二管理公司(PT Angkasa Pura II)和国营印尼鹰航公司选择在下午20:00高峰时间进行模拟练习。

“我们要求机场第二管理公司和印尼鹰航公司在下午8点的高峰时间, 根据标准操作程序(SOP)办理登机手续，柜台服务员进行实际的模拟操作和实习，包括办理登机手续的一切设备是否已经完全准备就绪，等模棱实习项目。” 布迪部长接着说。

为了节省费用，鹰航必须一次完成转移工作，必能分段式进行，因为将增加不必要的开支。布迪 ·卡利亚部长这样解释。