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“一带一路”峰会将于5月14日至15日在北京举行

佐科威将率代表团赴北京出席国际合作论坛

【雅加达综合报道5月6日讯】我国投资统筹机构主任托马斯·伦邦 （Thomas Trikasih Lembong）周六（5月6日）出席由佐科威总统在国家宫召开的内阁部长局部会议结束后表示，我国总统佐科威（Jokowi）将率代表团出席于5月14日至15日在北京召开的 “一带一路”国际合作高峰论坛。

“一带一路”国际合作高峰论坛将于5月14日至15日在北京举行，中国国家主席习近平将出席论坛开幕式并主持领导人圆桌峰会。开幕式将于5月14日上午举行，开幕式后将举行高级别会议，5月15日全天将举行领导人圆桌峰会。2017年“一带一路”高峰论坛的主题是“加强国际合作，共建‘一带一路’，实现共赢发展”。论坛主要活动包括开幕式、领导人圆桌峰会和高级别会议三部分。

据介绍，预计共有28个国家元首和政府首脑，来自110个国家的官员、学者、企业家、金融机构、媒体等各界人士，来自61个国际组织的89名负责人和代表确认出席论坛。与会代表总人数将达1200多人。

“比起其他国家，我国尚没有充分利用中国提倡的“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”经济体。我们远远不如巴基斯坦，巴基斯坦从一开始就积极响应并加入中国提倡的“一带一路”的经济发展网络，他们迄今已获得“一带一路”提供的550亿美元的资金。马来西亚也已经取得了逾300亿美元“一带一路”提供的资金贷款发展马国经济，而我国仅分享到约50至60亿美元的资金。” 托马斯·伦邦说。

近日，我国驻华大使苏庚·拉哈尔佐（Soegeng Raharjo）在北京接受媒体访问时表示，“一带一路”倡议将造福印尼，对推动印中两国多层面合作具有重要意义。

对此，印尼方面对中国家主席习近平于2013年10月访问印尼时首次提出的“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路简称为“一带一路”倡议表示十分欣喜。

苏庚还说，印尼地处太平洋和印度洋之间，是连接地球两大洋的重要海上运输枢纽，地理位置优势明显，是“21世纪海上丝绸之路”的重要支点。

2014年10月，佐科威当选总统后即提出将印尼打造成为“打造世界海洋轴心”的宏伟计划，其中将着力建设海上交通基础设施、保护和经营海洋资源等的雄心勃勃的经济建设计划。因此，苏庚认为，中方提出的“21世纪海上丝绸之路”倡议和印尼方的“世界海洋轴心国”不谋而合，具有高度战略的契合。他说，如何将两者有效对接对双方至关重要，实现共赢和多赢发展的局面。

与此同时，我国经济统筹部长达尔敏·纳苏迪安（Darmin Nasution）在雅京接受国内媒体访问时表示，在促进我国公共基础设施建设时，政府将尽量设法以不欠账方式获得更多的资金加速我国公共基础设施建设。但是，众所周知，基础设施建设都需要大量的资金。因此，我们将邀请中国直接参与我国的基础设施建设，而不是以贷款的方式。获得中国的基础设施建设协助并不意味着我国大量依赖中国的资金贷款。达尔敏解释说。

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