Friday, November 17th, 2017 | Posted by

一场戏剧性“闹剧敔 肃贪会正式“拘留”诺凡多

周五（11月17日）下午，电子身份证贪污案嫌犯的国会议长瑟迪亚诺凡多在家属和辩护法律团陪同下转移至雅京RSCM综合医院。

周五（11月17日）下午，电子身份证贪污案嫌犯的国会议长瑟迪亚诺凡多在家属和辩护法律团陪同下转移至雅京RSCM综合医院。

 

【雅加达1117日综合媒体报道】从第一次被肃贪会（KPK）列为电子身份证（e-KTP）贪污案嫌犯之后，但他还是安然无恙，因为成功赢得预审法庭，之后肃贪会掌握更多的贪污犯罪证据，再次将他列为电子身份证犯罪嫌犯，并屡次传唤他到肃贪会接受调查。

但是这位从业党（Golkar）中央理事会总主席瑟迪亚诺凡多(Setyaovanto)根本置之不理肃贪会的传唤。因此肃贪会调查员于周三晚上前往诺凡多搜索，计划以强制手段逮捕犯罪嫌犯，但是肃贪会调查员一无所获，诺凡多没有一点踪影。

这位我国国会议长好似突然销声匿迹。然而见怪不怪的奇事又在上演，昨晚（16日）诺凡多法律小组主席Fredrich Yunadi突然公布诺凡多在前往总部途中发生车祸，他甚至夸张形容诺凡多乘坐的车子严重损坏，面目全非，诺凡多本人身受重伤送往医院急救，Fredrich 栩栩如生的讲述一时让社会大众目瞪口呆。

然而，实施到底如何，看似只有诡谲多变的诺凡多自己能找到答案。

周四（1117日）中午，诺凡多在家属和辩护法律团陪同下，已从Medika Permata Hijau医院转移至雅京RSCM综合医院进行治疗。

肃贪会这次好似不愿让煮熟的鸭子再飞了，因此即使诺凡多在RSCM医院进行治疗，肃贪会已公布正式逮捕诺凡多归案，但是诺凡多律师不愿意签署肃贪会逮捕令。看来诺凡多连续剧还是会继续演下去，而预计还会越演越烈越好看。结局怎样落幕，我们不妨拭目以待。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=198496

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