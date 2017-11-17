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一场戏剧性“闹剧敔 肃贪会正式“拘留”诺凡多

【雅加达11月17日综合媒体报道】从第一次被肃贪会（KPK）列为电子身份证（e-KTP）贪污案嫌犯之后，但他还是安然无恙，因为成功赢得预审法庭，之后肃贪会掌握更多的贪污犯罪证据，再次将他列为电子身份证犯罪嫌犯，并屡次传唤他到肃贪会接受调查。

但是这位从业党（Golkar）中央理事会总主席瑟迪亚诺凡多(Setya燦ovanto)根本置之不理肃贪会的传唤。因此肃贪会调查员于周三晚上前往诺凡多搜索，计划以强制手段逮捕犯罪嫌犯，但是肃贪会调查员一无所获，诺凡多没有一点踪影。

这位我国国会议长好似突然销声匿迹。然而见怪不怪的奇事又在上演，昨晚（16日）诺凡多法律小组主席Fredrich Yunadi突然公布诺凡多在前往总部途中发生车祸，他甚至夸张形容诺凡多乘坐的车子严重损坏，面目全非，诺凡多本人身受重伤送往医院急救，Fredrich 栩栩如生的讲述一时让社会大众目瞪口呆。

然而，实施到底如何，看似只有诡谲多变的诺凡多自己能找到答案。

周四（11月17日）中午，诺凡多在家属和辩护法律团陪同下，已从Medika Permata Hijau医院转移至雅京RSCM综合医院进行治疗。

肃贪会这次好似不愿让煮熟的鸭子再飞了，因此即使诺凡多在RSCM医院进行治疗，肃贪会已公布正式逮捕诺凡多归案，但是诺凡多律师不愿意签署肃贪会逮捕令。看来诺凡多连续剧还是会继续演下去，而预计还会越演越烈越好看。结局怎样落幕，我们不妨拭目以待。