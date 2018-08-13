Posted by admin

一名12岁小孩奇迹生还 一家小型客机在巴布亚坠落

【本报罗盘新闻】巴布亚一家小型DimonimPK-HVQ客机发生事故坠落在Menuk山、Distrik Areambakon。具有7名丧生，世事难料却有一名12岁小孩Jumaidi奇迹中生还。

一名12岁小孩受害者名字称Jumaidi的右手骨折，SAR组合团队撤离至Oksibil地方公共医院（RSUD）。

SAR团队是寻找与拯救机构和国家军队以及当地青年人民组建的团队。一家小型客机携带7名乘客至Oksibil机场失去联系。SAR团队在Menuk山发生一架坠落客机，该客机情况已经破裂。小型客机Dimonim PK-HVQ，PAC 750XL型类是属于Martha Buana Abadi公司。

“目前我们已经进行撤离行动，共有8名丧生，仅有一名12岁小孩Jumaidi存在受重伤，其中是两名Lessie和Wayan Sugiarta客机航领导人，6名小家型客机乘客Sudir Zakana、Martina Uropmabin、Hendrikus Kamiw、Lidia Kamiw、 Jamaludin、Naimus。”巴布亚公共人民关系地方负责人 Ahmad Mustofa Kamal如斯说道。

由Lessie和Wayan Sugiarta客机航领导人驾驶的一家小型DimonimPK-HVQ客机拒绝在红土机场起飞，13.50开始起飞至Oksibil机场、星山县，估计14.17时客机航领导人曾经与塔架Oksibil机场联系，该一家小型客机应该在14.30降落Oksibil机场，甚至在15.00钟时该小型客机依然尚未降落机场。