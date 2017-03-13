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一名英国公民谋杀巴厘警察罪名成立被判六年监禁

【登巴萨安达拉通讯社3月3日讯】巴厘岛登巴萨地方法院法官，判处英国公民大卫•詹姆斯•泰勒大卫（David James Taylor），

被告人在巴厘岛库塔海滩（Pantai Kuta）谋杀一名53岁警员Wayan Sudarsa警察少尉，罪名成立，因此法院判决大卫六年监禁。

“刑案证据确凿，证明被告侵犯法律行为，进行暴力行为，导致他人死亡的罪行。” 巴厘岛登巴萨地方法院首席大法官Yanto周一（3月13日），在登巴萨地方法院宣读被告的判刑。

法官宣读被告的行为导致了他人死亡，已违反了我国刑事法典（KUHP）第170条第2款和第3款。

法庭法官的判刑，比公诉检察官要求法官判决被告八年有期徒刑较轻。

法官认为被告对自己的行为感到遗憾和后悔，被告也没有被定罪判刑的记录，在庭审过程中，在法庭上，被告也充分合作和配合。

被告辩护律师团通过Haposan Sihombing律师，对法庭的判决也表示述接法官的判决。

根据检察官的起诉书陈述，事情发生于2016年8月17日，当地时间03时45分

在Pullman酒店前面的海滩，但是被告与女友Sarah Connor

在沙滩上漫步享受夜晚的氛围，突然发现女友皮包不见，质疑是被人偷走，因此，被告质疑当时在场的交通警员Wayan Sudarsa偷走了女友的皮包，死者不接受被告的指责，双方发生斗嘴，而当时一边喝着大瓶啤酒的被告人大卫就用啤酒瓶向死者的头部狠狠地打，导致死者严重受伤，不治而亡。