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一名参加游行示威的农民丧命 总统府深表哀悼

佐科威拒绝撤销中爪哇省长颁布给印尼水泥公司建设工厂准字

【雅加达安达拉通讯社3月21日】一名参加游行示威抗议印尼水泥有限公司（PT.Semen Indonesia）在中爪哇南旺（Rembang）肯登（Kendang）山一带建设水泥厂的农民Patmi（48岁)，因为劳累过度，不治身亡。

“我们已经竭尽所能挽救死者的生命，初步预测，死者或许劳累过度，导致心脏承受不了，不治身亡。政府呼吁表达意见是人民获得国家法律保障的权利。但是，在表达意见或诉求时，民众必须顾虑到自己的安全。千万不要拿自己生命当赌注，对于有一名游行示威者不幸身亡，政府深表哀悼。”佐科威总统府幕僚长德登玛汝基(Teten Masduki)，周二（3月21日）在雅京总统府表示。

佐科威总统也已经指示相关单位必须协助死者家属处理后事，将死者遗体及时安全运送回乡安葬。德登玛汝基接着说道。

周一（20日）,一群声称来自肯登山的居民，因为反对印尼公司在当地兴建水泥厂，千里迢迢来到国家首都雅京，在总统府前进行游行示威抗议活动，他们甚至将自己的脚用混泥土粘牢，并扬言若佐科威总统不取消中爪哇省长甘加尔·普拉诺沃（H. Ganjar Pranowo）颁布给印尼水泥公司建设水泥厂的许可证，他们将坚持到底，不会离开总统府。

德登表示，政府已经会见游行示威的农民代表，并进行良好沟通，听取他们的诉求，也把它们的意见和诉求转达给佐科威总统。德登表示政府也承诺将在环境与林业部的执行下，尽快完成由战略环境评估小组（KLHS）负责的分析与评估报告。因此，德登呼吁示威群众不要再用混泥土粘牢自己的脚，政府将会接纳农民的意见和保护人民的利益，

然而，德登强调佐科威总统不会取消中爪哇省长甘加尔发布给印尼水泥公司建设水泥厂的许可证，因为发布准字这是地方省长的权限，不是全部地方准字都由中央政府颁布。但是，德登阐述，为了满足当地居民的诉求，政府已经要求印尼水泥公司暂停现场的一切活动，直到战略环境评估小组的分析与评估报告完成。印尼水泥公司也已接受政府的要求暂停工厂的一切活动。

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