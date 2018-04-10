Tuesday, April 10th, 2018 | Posted by

一个身份证编号竟被220万个手机号码错用
手机预付卡登记个人资料严重被滥用

内政部人口与民事登记总署署长祖丹（Zudan Arif Fakrulloh）

内政部人口与民事登记总署署长祖丹（Zudan Arif Fakrulloh）

【雅加达点滴新闻网409日讯】内政部人口与民事登记总署署长祖丹（Zudan Arif Fakrulloh）透露，有报道称，一个身份证（NIK）编号竟被220万个手机号码错用，很明显手机预付卡（SIM）登记个人资料严重被滥用。

据祖丹阐述，NIK注册记录了五家移动运营商的注册号码，分别是TelkomselIndosat OoredooXL AxiataHutchison 3 IndonesiaTri）和Smartfren

这是NIK最严重被滥用的例子。” 祖丹周一（49日）在雅京国会努山打拉大厦如是说道。

祖丹说，最严重的滥用不仅发生在一天，而且在注册过程中已经持续发生类似事件。

众所周知，预付SIM卡注册有效期为20171031日至2018228日。目前进入电信业务逐步封锁，但客户仍可重新注册至201851日。

所有这些数字都是登记的，这一点还在继续，不是一天就能达到两百万次。这些数字是累积的。”祖丹说。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=211722

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