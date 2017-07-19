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《纽约时报》刊登

佐科威向伊斯兰极端组织“宣战”漫画

【雅加达点滴新闻网7月19日】我国政府采取强硬果断立场对付伊斯兰极端组织，发布2017年第2号 民间社会组织代替法令政府条例（Perppu Ormas）取缔违背建国五原则班渣西拉的伊斯兰激进组织，不仅震撼国内获得某政党撑腰的非政府社会民间激进组织，佐科威总统打击伊斯兰激进组织的政策也引发全球各大主流媒体的主意，其中是美国《纽约时报》或（The New York Times）上周日（7月16日）刊登了由新加坡漫画家王锦松制作，描写印尼政府向民间伊斯兰激进组织的“宣战”。

《纽约时报》简称为“时报”（The Times）是一份在美国纽约出版的日报，在全世界发行，有相当的影响力，美国高级报纸、严肃刊物的代表，长期以来拥有良好的公信力和权威性。

王锦松的漫画生动描述佐科威总统使用喷毒气根除生在印尼美丽国土虎视眈眈，似乎意在攻击佐科威的杂草祸害。

为了根除破坏社会团结和破坏国家完整统一的社会毒瘤，佐科威政府于7月12日签署2017年第2号 民间社会组织代替法令政府条例，使执法单位具有法律依据解散违背国家原则或威胁到印尼共和国统一的社会民间激进组织。然而，Perppu Ormas的发布也让不少历来利用民间激进组织进行抗议活动已达到政治目的政党坐立不安，因为他们将丧失利用极端群众对佐科威政府进行全方位攻击的政治武器。

“我再次强调，我们绝对不能纵容任何试图推翻班渣西拉而以其他意义形态替换建国五原则及意在破坏印尼共和国统一（NKRI）的社会民间组织，”上周日（16日），佐科威总统在雅京南区出席由国民民主党（Nasdem）创办的保护国家学院（ABN）成立仪式时如此表示。