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《咖啡馆调研咨询机构》调查数据

佐科威民调仍然领先其他人选

【雅加达Detik网】根据《咖啡馆调研咨询机构》昨日发布2019年总统选举的调查结果显示，我国现任总统佐科威支持度依然领先帕拉波沃，雄心勃勃的国军原总司令卡铎（Gatot Nurmantyo）和TGB Zainul Majdi的支持度也远远落后佐科威

“若佐科威与帕拉波沃再次对决2019 年总统选举，据民调数据，佐科威支持度依然遥遥领先帕拉波沃。”咖啡馆调研咨询机构创始人Hendri Satrio如是说道。

此总统选举调查于3月19日至27日进行，共有1135位受访者在34个不同地区以面试接受采访，民调可信度达95%，误差率为2.97%。

以下是2019年总统选举的总统候选人支持度：佐科威（48.3%）、帕拉波沃（21.5%）、卡铎上将（2.1%）、Zainul Majdi（1.1%）、阿尼斯巴斯威丹（Anies Baswedan）仅获得1.1%、阿古斯（AHY）获得1.1%、Abraham Samad（0.3%）和未决定态度民众为24.2%。