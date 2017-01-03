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《佐科威卧底》一书

佐科威母亲：毫无根据的指控

【雅加达时代周刊02日梭罗讯】印度尼西亚国家警察正式逮捕《佐科威卧底》一书的笔者班邦（Bambang Tri Mulyono）。该书被视为有散布谎言并引起仇恨的言论，包括毫无根据指控佐科威总统是一个共产主义的后代。

有关该书中的指控内容，心地慈祥的佐科威母亲Sudjiatmi Notomihardjo不愿给予太多的评论，仅非常善良地说。“这些指控均毫无根据和完全不正确。”Sudjiatmi周一（02/01）在梭罗私邸如是说道。

Sudjiatmi不愿意表达自己对书作者的感情。但她却为笔者班邦祈祷。祈求真主能够宽恕他并指导他。她也希望，在新的一年，我国能过着国泰民安的生活，更希望近来各种形式的诽谤和挑拨离间都能随风而去。

此前，《佐科威卧底》一书的笔者班邦经警察审查后被地方警察局拘留。

国家警察总部社会公关主任里克宛托（Rikwanto）警察准将，对佐科威总统的指控，班邦没有确凿的证据或参考文件。“犯罪嫌疑人班邦没有任何证明文件。如普委会（KPU）总统候选申请时涉及到伪造佐科威数据的指控。”Rikwanto周六（2016年12月31日）如是说。

“犯罪嫌疑人班邦的动机是想利用《佐科威卧底》一书吸引社会群众，捞取某种利益而已。”Rikwanto如是说道。