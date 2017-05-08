Monday, May 8th, 2017 | Posted by

LG电子进军印度市场20年
销售额增长60倍

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资料图片：印度消费者访问LG电子卖场，体验产品各种功能。

 

【韩联社首尔】 LG电子8日表示，公司自1997年进入印度市场以来，20年间销售额增长60倍，员工人数增长7倍，LG已成为受到印度国民喜爱的“大众品牌”。

数据显示，LG电子印度法人的销售额突破20亿美元大关，较公司进军印度市场第一年的1997年增长近60倍。同期，公司印度法人的员工人数由400人增加至3400人，增长7倍多。

20年来，LG电子在印度市场的累计销量分别为电视机5千万台、冰箱3千万台、洗衣机1600万台、微波炉400万台等。LG电子还在市场调查机构TRA针对印度消费者进行的调查中被选为“2016最具魅力的品牌”“2015最受信赖品牌”等。

LG电子方面表示，本土化战略是公司在印度市场大获成功的主要原因。例如，公司基于当地生活环境和居住文化推出以本土消费者为目标的产品，还开展企业社会贡献系列活动等。

LG电子印度法人一位负责人表示，20年来，LG电子发展成为最受印度消费者欢迎的品牌。今后，公司将继续推出有助于改善印度国民生活的产品，并尽到企业社会责任。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=182203

Posted by on May 8 2017. Filed under 中港台财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

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