Posted by admin

2016年中国与东北亚地区五国

贸易额超6000亿美元

【中新社15日讯】中国商务部亚洲司司长吴政平15日在北京介绍，中国与东北亚地区五国经贸关系密切，去年中国与五国贸易额合计约6059亿美元，占中国整体对外贸易的16.4%。目前，中日韩自贸区谈判正积极推进中。

当天，第十一届中国—东北亚博览会新闻发布会在北京人民大会堂举行，吴政平在发言中介绍了中国与东北亚地区五国的经贸合作情况。

中国与东北亚地区五国或毗邻而居，或一衣带水，各国人员往来频繁。“2016年，中日贸易额为2748亿美元，中韩贸易额为2526亿美元，中俄贸易额为686亿美元，中朝贸易额为54亿美元，中蒙贸易额为46亿美元。”吴政平详细介绍了中国与各国间的贸易情况。

此外，日本和韩国分别是中国的第二和第三大外资来源国，中国对东北亚区域国家的投资总额也保持着增长。

当前，除上述双边经贸合作，中国与东北亚五国在区域和国际经济合作领域也一直保持着广泛的沟通和协调。“目前，中日韩自贸区谈判正积极推进，‘大图们江倡议’合作日趋务实，中蒙俄经济走廊建设方兴未艾，有关各方在APEC、G20、上合组织等机制下也开展了积极的互动和交流。”吴政平说。

由中国商务部、国家发改委、吉林省政府共同主办的东北亚博览会，是中国政府为推动东北亚各国双边和区域合作采取的一项重要举措，此前已成功举办十届。