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马云公益基金会斥资千万美元

助力非洲青年创业

【新华社约翰内斯堡】马云公益基金会８日在南非约翰内斯堡宣布出资1000万美元成立“马云非洲青年创业基金”，希望以此创造更多就业岗位，帮助非洲年轻人实现梦想。

马云公益基金会计划从2019年起，连续10年，每年举办一届非洲青年创业者选拔赛，每届评选10位优秀青年创业者，他们将共享100万美元奖金，并获得相关的业务培训及后续项目支持。

马云公益基金会创始人、阿里巴巴集团董事局主席马云在宣布这一决定时强调：“同为企业家，我深知在创业初期获得帮助的重要性。这一奖项表明了我们对非洲年轻企业家的支持。”

马云一直致力于帮助非洲年轻人创业。迄今，阿里巴巴已经成功举办了两期面向非洲青年的互联网创业者计划培训班。有５２名非洲创业者把在阿里巴巴学到的数字经济“中国经验”播种到非洲的土地上，促进非洲的互联网经济发展。

联合国贸易和发展会议秘书长穆希萨·基图伊说，数字经济的崛起为发展中国家提供了发展机遇，马云和联合国贸发大会共同开展的工作，将有助于新一代非洲青年商业领袖参与并引领这一发展过程。