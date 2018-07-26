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香港承诺向亚投行

“项目准备特别基金”捐款1000万美元

【新华社北京】亚洲基础设施投资银行（亚投行）行长金立群和香港特别行政区行政长官林郑月娥26日在北京共同宣布，香港将向亚投行“项目准备特别基金”捐款1000万美元。该基金向亚投行低收入成员提供支持，帮助其准备高质量的基础设施项目。

据介绍，由于财政和技术能力制约，低收入国家可能难以筹备可融资项目，该基金将使其能获得咨询服务，进行可行性审查，环境、财务和法律评估及采购设备等。特别基金拨款有助于使项目具有财务可持续性、环境友好性及被当地社会所接受，从而提高项目的整体可融资性和获得亚投行融资的机会。

金立群表示，非常感谢香港对亚投行的大力支持，特别基金已在帮助亚投行成员准备高质量的项目，香港的出资将进一步增加亚投行的资源，帮助低收入国家准备可融资的基础设施项目。

林郑月娥表示，亚投行正在协助亚洲各国填补基础设施投资缺口，我们很高兴支持亚投行，并相信我们对该基金的出资将在实现亚投行的使命中发挥有益的作用。

据悉，亚投行已批准位于斯里兰卡、尼泊尔、巴基斯坦和老挝的五个特别基金项目，共拨款439.5万美元。

亚投行“项目准备特别基金”于2016年6月24日获得亚投行董事会批准。中国承诺向该基金提供5000万美元，韩国和英国也分别承诺提供800万美元和5000万美元。