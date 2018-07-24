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阿里、小米等15家企业获首批虚商正式牌照

将推动移动转售产业向更高水平发展

【本报讯】7月23日，中国工信部网站消息称，于近日向与中国联合网络通信集团有限公司首批签约的15 家企业发放了经营许可证，批准其经营移动通信转售业务。这15 家企业包括小米、阿里云计算，以及海航、京东的下属公司等。至此，试点近5年的移动通信转售业务终于获得正式牌照。

推动解决行业乱象

北京《新京报》报道，移动通信转售业务也叫虚拟运营商（简称“虚商”），是从拥有移动通信网络的基础电信运营商处购买通信服务，重新包装成自有品牌并销售给用户的电信服务。目前，市场上170、171号段的手机号码就是虚拟运营商提供的。

虚商的引入是为了打破电信行业的垄断，为通信市场注入活力。在随后的发展中，虚商确实起到了促进提速降费，推动电信行业的创新等作用。不过，虚商也存在一些问题，比如实名制落实不到位，常有诈骗电话等。

正式牌照的发放，或将有助于推动这些行业乱象的解决。工信部称，移动通信转售业务正式商用后，工信部将通过年报公示、信用约束等措施做好事中事后管理。强化基础电信企业的合作管理责任，充分发挥转售行业组织的作用，共同维护良好的市场秩序，切实保障用户合法权益和网络安全。

虚商用户近7000万

首批获得虚拟运营商牌照的15 家企业包括苏州蜗牛数字科技股份有限公司、阿里巴巴云计算（北京）有限公司、北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司、小米科技有限责任公司等。

7月23日， 工信部信息通信管理局副局长隋静在“2018移动转售产业乐山研讨会” 上指出， 第一批企业获得正式许可，标志着移动通信转售业务进入了新的发展阶段。截至2018 年上半年，中国移动转售用户数接近7000 万，企业盈利状况持续改善。

移动通信转售业务在促进市场竞争，为消费者提供更多选择和差异化服务等方面发挥了积极作用。

中国信息通信研究院专家许立东表示，“第一批虚商通过了试点转正大考，获得了正式经营许可，可以吸引更多的资源投入进来，将会推动移动转售产业向更高水平发展。预计接下来会有更多的虚商陆续获得正式经营许可。”

近四成虚商实现盈利

2016年5月，虚拟运营商北京华翔联信科技因业绩亏损被控股方挂牌出售，虚商的盈利情况也成为业界关注的焦点。

截至2018年6月，有16家虚商企业实现盈利，盈利面约为40%左右。“ 中国拟运营商的盈利状况是正常的，因为一个新兴产业发展初期，是需要投入大量资金的。”许立东介绍，海外的虚拟运营商大概要5到7年实现盈利，中国的虚商在4 年左右就有近40% 企业实现盈利。

据阿里通信介绍，2013年12月获得虚商试用牌照，2016 年成为业界率先实现盈利的虚拟运营商。

一位中国联通前高管称，虚拟运营商刚进入的时候，通过降价的手段快速发展用户，急于快速把用户规模做起来，因此会出现批零倒挂的情况，即批发价高于零售价。

虚商发展未来可期

此前，虚商凭借价格优势吸引了部分用户，但是随着提速降费的不断推进，三大运营商的套餐、资费也都比较有竞争力，并且推出了无限流量套餐，月初还取消了流量“漫游费”。虚商未来的发展机会在哪儿？许立东认为， 虚拟运营商应该由“扩张用户” 转向“ 价值经营”。一个方向是充分利用自己的业务布局来发展，把创新业务作为将来持续发展的重点，在现有的模式上能够继续探索，“一个是创新产业链的规模上进一步扩张，包括国际业务、物联网、可穿戴设备等，有的虚商也做了宽带接入。另一个方向是，有资源的虚商，包括一些集团性的企业，可以尝试服务主业的信息化，就是以信息化去服务本身的集团，找到一个内部的定位，获得成功后再向外推广。这也是一个很大

的市场。”此外，业内人士指出虚拟运营商的发展需要基础运营商提供创新支持，基础运营商的不限流量套餐比例在快速攀升，但是这样的套餐对于流量需求较小的用户还是有一定门槛的，能否满足这些流量需求更小的用户需求，推出门槛更低的套餐，双方还是有很多配合的空间。