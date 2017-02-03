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联合国报告：中国吸引外资去年逆势增长

【新华社日内瓦2月1日电(记者凌馨)】总部位于日内瓦的联合国贸易和发展会议(贸发会议)1日发布报告说，2016年在全球特别是亚洲地区外国直接投资(FDI)流入量大幅下滑情况下，中国吸引外资较2015年增加2.3%，达1390亿美元，位居全球第三位。

报告显示，受全球经济增长疲软以及世界贸易增长乏力等因素影响，2016年全球FDI流量下降13%，至1.52万亿美元。

去年，流入发达经济体的FDI总量从2015年的历史高位下降了9%，至8720亿美元；而经济增长放缓和大宗商品价格下跌则对流入发展中经济体的FDI造成较大影响，发展中经济体FDI流入量总体减少了20%，至6000亿美元。

报告显示，2016年，美国仍是全球最大FDI接受国，流入量约为3850亿美元；英国则从2015年的第12位上升至第2位，吸收外资达1790亿美元。

贸发会议投资和企业司司长詹晓宁表示，2016年中国外资流入量除创下历史新高外，所利用的外资结构也继续优化，质量提高。外资持续向资本和技术密集型产业以及高附加值领域倾斜，并继续从劳动密集型产业转移出去。

报告预测，2017年全球FDI有望出现反弹，预计增长10%左右。