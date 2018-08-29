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联合国发布《世界旅游组织旅游亮点2018 年版》

中国继续保持出境游消费世界第一

【本报讯】联合国世界旅游组织（UNWTO）27日公布的一份报告显示，中国游客2017年在出境游上花费2577亿美元，继续保持世界第一。

中新社援引联合国网站报道，UNWTO当天发布《世界旅游组织旅游亮点2018年版》。据统计，2017 年世界旅游总收入为1.34 万亿美元，比2016 年增加了约940 亿美元， 中国游客的消费接近全球总收入的五分之一。

2017 年国际游客总数达到13.23亿人次，比上一年增加约8400万人次，增长7%，为2010年以来的最大增幅。2017年国际旅游收入增长了5%。除了1.34 万亿美元旅游收入外，国际旅游中非居民进行的国际客运还带来2400亿美元收入，这使旅游业创造的出口额增加到1.58万亿美元，相当于每天40亿美元，占世界总出口额的7%。

报告显示，在世界最大的旅游市场和目的地中，法国位居世界第一，西班牙上升为第二位，美国和中国分列第三、第四位；2017年欧洲和非洲的入境人数增速名列前茅，分别增长了8%和9%。在旅游收入方面，美国以2107 亿美元的成绩遥遥领先，远超第二名西班牙的680 亿美元；亚洲国家和地区中， 泰国、中国澳门和日本进入了旅游收入的前十名。

报告称，2017年全球各地对旅游的需求持续走强，推动了全球旅游业的增长。包括俄罗斯、巴西等新兴经济体在内，几乎所有旅游来源市场的出境游需求均强劲反弹，这使得许多旅游目的地国家受益。现有数据显示，2018年1月至4月间国际游客抵达人数同比增长6%，国际旅游业保持了去年的良好态势。

UNWTO是联合国系统内的国际组织，提倡将旅游业作为经济增长、包容性发展和环境可持续发展的驱动力，并为在全球范围内推进知识和旅游业政策提供领导和支持。UNWTO拥有156个成员国，6个准成员国和逾400个代表私营部门、教育机构、旅游协会和地方旅游局的下属成员。