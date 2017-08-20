Sunday, August 20th, 2017 | Posted by

来自全国百余名金融界专家学者
第二届阿尔山金融科技论坛开幕

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图为阿尔山市政府与中国银行内蒙古分行签订《精准扶贫战略合作协议》

 

【中新网阿尔山】19日，第二届阿尔山金融科技论坛在内蒙古自治区兴安盟阿尔山市开幕，来自全国百余名金融界专家学者齐聚一堂，共同探讨金融科技创新新成果在金融领域的应用，并签订《精准扶贫战略合作协议》。

组委会提供资料显示，阿尔山金融科技论坛是以带动绿色经济发展为要求，以金融科技为主题的高端论坛。立足中国，放眼世界，专注于全球金融科技领域的发展趋势和前瞻性研究，致力于应用全球最先进的金融科技成果，提升我国金融科技水平。

开幕式上，阿尔山市政府与中国银行内蒙古分行签订《精准扶贫战略合作协议》。

全国政协副主席陈元发来贺词表示，金融科技是近几年在全球范围内方兴未艾的前沿科技，它在金融服务的场景下聚合了移动互联网、云计算、大数据、人工智能、区块链等当今信息技术。阿尔山金融科技论坛率先实践，汇聚学术界、金融界和产业界的高端人士，在研究问题的同时，为带动阿尔山论坛经济的发展，进行了有益尝试，取得了初步成效。内蒙古政协副主席梁铁城介绍道：“随着互联网技术的不断发展，社会逐步进入大数据时代，金融业作为数据密集型行业，在大数据应用方面具有天然优势。此次论坛以‘数据和算法─金融业的未来’为主题，围绕‘数据和算法’以及金融科技创新成果在金融领域的应用展开讨论和交流，具有重要的现实意义。”

阿尔山市市长李贺表示，阿尔山位于中国北疆，地处大兴安岭腹地，有着我国乃至亚洲不可多得的优质生态环境。近些年，阿尔山政府统筹整合资源，加快打造智慧城市、智慧景区，借鉴国内外先进经验，探索建设基金小镇、特色小镇，全力推动绿色经济发展，努力将阿尔山打造成国内外知名的旅游目的地。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=190864

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