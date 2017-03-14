Posted by admin

智能制造是中国企业走向国际的关键路径

【中国新闻网】中国大陆智能马桶约占50%在台州生产，智能炊具产品在台州亦不可小_，其中台州的爱仕达就为国际300多个品牌生产制造智能炊具产品，其中不乏法国、德国等国际著名品牌。

台州市市长张兵在接受记者采访时说，代工与做自主品牌是企业不同的经营模式，要根据企业的发展而定，并没有绝对的优劣之分。为大品牌代工，一方面可以保持市场份额，维持企业生存，另一方面，不断吸收、融合国外先进技术，为自身发展奠定基础。

针对近几年游客到境外不但购买智能马桶盖，还抢购电饭煲等智能炊具产品，而国货被日渐“冷落”的现象，浙江爱仕达电器股份有限公司董事长兼总经理陈合林在接受记者采访时提出：中国质量、中国品牌、智能制造是中国企业走向国际的关键路径。

国货真的不如洋货吗？一组权威数据反映出中国与某发达国家生产的智能电饭煲的效能：实验分别选取了价值4000元(人民币，下同)左右的一款功能相近的中外电饭煲(这个价位的境外电饭煲也最受中国游客的喜爱)。实验严格按照各个品牌电饭煲对水、米比例的要求，做上了两锅米饭，经过盲评，测试的结果是更多的人认为国产电饭煲做出来的米饭更好吃，符合自己的口味。测试还显示，在一些糖分、氨基酸指标上，国产电饭煲煮出的米饭甚至更有优势。