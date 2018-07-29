Sunday, July 29th, 2018 | Posted by

普京挺人民币批美元：
人民币具备储备货币属性资质

资料图片：27日，俄罗斯总统普京在南非金砖国家峰会后举行的新闻发布会上发言。（俄罗斯卫星通讯社/路透社）

资料图片：27日，俄罗斯总统普京在南非金砖国家峰会后举行的新闻发布会上发言。（俄罗斯卫星通讯社/路透社）

 

参考消息网729日报道俄媒称，俄罗斯总统普京在南非金砖国家峰会后举行的新闻发布会上称，人民币获得储备货币属性的过程可能加快。

据俄新社约翰内斯堡727日报道，普京表示，国际上很多人谈论设立新储备货币的必要性，因为美元被美国用在政治争端中，这对美元造成损害并动摇了对其作为储备货币的信任。

普京说：“如果不是这样，就不会有数十个国家，而非一个国家，产生考虑其他选项的意愿。其他方案可能是怎样的，现在还很难说。当然，人民币具备这种资质。如果人民币将来可自由兑换，那么我觉得，从经济角度而言，这个过程将加快。如今人民币已被国际货币基金组织纳入特别提款权货币篮子，这是自然过程。我再重申一次，货币的重要性取决于经济的重要性，货币由经济决定。”

另据俄新社约翰内斯堡727日电报道，俄罗斯总统普京在南非金砖国家峰会后举行的新闻发布会上称，限制美元结算是美国的重大战略错误，动摇了对美元作为储备货币的信任。

普京说：“关于美国实施的包括在美元结算方面的限制措施，我认为这是美国的重大战略错误，因为这动摇了对美元作为储备货币的信任。” 

普京指出，几年前没人想到，美元可以被用于政治斗争。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=221274

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