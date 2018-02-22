Thursday, February 22nd, 2018 | Posted by

春节假期将结束
中国铁路迎来返程客流高峰

北京火车站广场上，旅客排队乘坐地铁。据中国铁路总公司消息，2月20日，大年初五，铁路春运迎来返程客流高峰，全国铁路预计发送旅客1060万人次，同比增长8.3%

北京火车站广场上，旅客排队乘坐地铁。据中国铁路总公司消息，2月20日，大年初五，铁路春运迎来返程客流高峰，全国铁路预计发送旅客1060万人次，同比增长8.3%

 

【中新社21日讯】从中国铁路总公司获悉，21日是春节假期最后一日，铁路迎来返程客流高峰。当日，全国铁路预计发送旅客1180万人次，同比增长7.6%

为应对返程客流高峰，铁路部门深入挖掘潜能，科学调度组织，提高运输能力和效率。221日，全国铁路预计增开旅客列车1091列，其中，跨铁路局中长途旅客列车462列，铁路局管内旅客列车629列。哈尔滨局集团公司加开临时旅客列车28对，其中加开哈尔滨至北京方向高铁临客9对，日提升旅客发送能力1.3万余人次；呼和浩特局集团公司在开行128趟普速列车的基础上，开行32趟短途动车组列车，方便旅客出行；西安局集团公司加开3趟务工专列，方便川陕地区务工人员出行；上海局集团公司加强运输组织，预计增开旅客列车301列，满足节日期间旅客出行需求；成都局集团公司加开列车113列，发挥成渝高铁、西成高铁、渝贵铁路运输能力，优化开行方案，满足旅客出行需求。

此外，铁路部门采取多种措施方便旅客出行。北京局集团公司与北京市交通委积极沟通，在北京站、北京西站、北京南站增加开行夜间公共交通线路，根据客流情况采取增加车次、延长运营时间以及多样化接续摆渡车等措施，为春运返京客流提供交通保障。

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