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摩根士丹利：

中国与高收入国家仅一步之遥

【综合媒体2月14日报道】2016年，中国经济增长6.7%，在全球范围内属于较高水平。在世界经济持续低迷、贸易保护主义抬头，国内经济结构调整、发展方式转变的背景下，取得这样的成绩实属不易。随著中国内外部发展环境改善，各项改革深入推进，要素配置更具效率，人力资本不断提升，创新发展逐步实现，中国经济的发展水平和消费升级潜力将进一步释放，也将为全球提供更加广阔的市场空间。

根据摩根士丹利有关中国中长期前景的最新报告《我们为何看涨中国》，中国有可能躲过金融危机，有望到2027年成为高收入国家。

摩根士丹利作出这一广泛展望之际，投资者正日益担忧中国的债务水平激增、改革步伐放缓以及可能与美国发生贸易摩擦的影响。摩根士丹利的分析师们虽然承认这些担忧是合理的，但他们指出，中国正在不断朝著高附加值制造业和服务业转型，这将在未来十年发生关键作用，促进人均收入从当前的8,100美元上升至12,900美元。

摩根士丹利表示，若能实现这一壮举，中国将加入韩国和波兰的行列。过去三十年，韩国和波兰这两个人口超过2,000万人的经济体晋升高收入国家之列。世界银行对高收入经济体的定义是人均国民总收入不低于12,476美元。

另外还有其他有利因素。摩根士丹利认为，消费和服务日渐成为增长动力，而关闭缺乏竞争力的国有企业等拟议的结构性改革将为医疗保健、教育和环境服务等高附加值新兴产业的崛起扫清道路。这将促进在国内外都有重要影响的新一代中国跨国企业的兴起。