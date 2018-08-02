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房地产业协会原副会长朱中一：

中国房地产还有十年发展期

【中新经纬客户端8月2日】在2018博鳌房地产论坛上，中国房地产业协会原副会长、民政部养老服务业专家委员会委员朱中一表示，房地产起码还有十年左右的发展期，但发展方向将与之前有很大不同。

朱中一指出，自1998年进一步深化城镇住房制度改革以来，我国的房地产业快速发展，基本解决了住房短缺问题，成绩是巨大的，但不能否认，也存在两方面问题。

朱中一进一步阐述到，一是从行业内部看，不少地方存在程度不同的商品住房价格上涨、住房供需不平衡、结构不合理、租房市场发展缓慢及住房保障不充分的问题。二是从社会角度看，对房地产业的定位摇摆，经济和财政增长过度依懒房地产，再加上大量货币流入楼市，推高房价地价，提高城镇化的门槛，不利于经济社会的协调发展和实体经济的发展。

对于房地产未来发展，朱中一认为起码还有十年左右的发展期。

他表示，主要原因是城镇化还在持续推进，再加上二胎政策的放开，单人家庭、单亲家庭以及“丁克家庭”比例的提高，新市民的刚性需求和原居民改善性需求会持续释放；另外，城市的更新改造、新经济业态的发展和人民日益增长的对美好生活的需求，也需要房地产业在产业园区地产、物流配速中心、文旅地产、老年住区等方面进行拓展，提供相应的配套和服务。总之，未来十几年，房地产发展的空间仍然很大。